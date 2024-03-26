Что оказывает влияние на продолжительность жизни

Факторы, воздействующие на долголетие

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки — орган, который необходим для нашего тела, он осуществляет важные процессы, включая удаление отходов и контроль над минералами. Хроническая болезнь почек (ХБП) становится особенно опасной для старшего поколения, поскольку заболевание чаще поражает людей пожилого возраста.

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Лаура Мурсеттер, специалист по заболеваниям почек из Университета Висконсина, отмечает, что риск развития хронической почечной болезни (ХПБ) увеличивается из-за диабета, высокого кровяного давления и продолжительного приема определенных препаратов. забота о здоровье и сбалансированное питание могут сыграть ключевую роль в предотвращении ХБП, как уверена Сумеска Тавараджа, доцент кафедры нефрологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса. Она советует диету с низким уровнем соли и сахара, с высоким содержанием фруктов, овощей и орехов, и акцентирует внимание на значимости регулярных физических упражнений.

Следованием этим простым рекомендациям позволяет улучшить состояние почек и способствует общему благополучию, повышая вероятность долгой и здоровой жизни. Активный образ жизни и правильное питание — это ключ к вашему здоровью и будущему.