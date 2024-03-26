Что оказывает влияние на продолжительность жизни

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Факторы, воздействующие на долголетие

1:15
Здоровье

Почки — орган, который необходим для нашего тела, он осуществляет важные процессы, включая удаление отходов и контроль над минералами. Хроническая болезнь почек (ХБП) становится особенно опасной для старшего поколения, поскольку заболевание чаще поражает людей пожилого возраста.

Факторы, воздействующие на долголетие
Фото: Wikipedia by kropekk_pl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лаура Мурсеттер, специалист по заболеваниям почек из Университета Висконсина, отмечает, что риск развития хронической почечной болезни (ХПБ) увеличивается из-за диабета, высокого кровяного давления и продолжительного приема определенных препаратов. забота о здоровье и сбалансированное питание могут сыграть ключевую роль в предотвращении ХБП, как уверена Сумеска Тавараджа, доцент кафедры нефрологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса. Она советует диету с низким уровнем соли и сахара, с высоким содержанием фруктов, овощей и орехов, и акцентирует внимание на значимости регулярных физических упражнений.

Следованием этим простым рекомендациям позволяет улучшить состояние почек и способствует общему благополучию, повышая вероятность долгой и здоровой жизни. Активный образ жизни и правильное питание — это ключ к вашему здоровью и будущему.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Дасаева Людмила
Специалист в направлениях: терапия, кардиология, кардиоревматология, нефрология, гериатрия, функциональная и ультразвуковая диагностика
Специалист Соколова Светлана
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Специалист Леонтьева Юлия
Проводит вакцинацию и наблюдение в поствакцинальном периоде, разработку и подбор индивидуальных схем вакцинации, в том числе у детей с особенностями развития и здоровья
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