Травматолог-ортопед Рязанцев заявил, что хруст в суставах может свидетельствовать о грыжах и протрузиях

Хруст или щелчки в суставах не всегда свидетельствуют о патологии.
"Хруст и щелчки в суставах — это достаточно распространенное явление. Дело в том, что в нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой. Еще одна причина щелчков — свободные пузырьки углекислого газа при смещении. Такой хруст называется физиологическим", — пояснил хирург, травматолог-ортопед Михаил Рязанцев. Об этом пишет Газета.Ru.
Он заявил, что физиологический хруст в суставах чаще встречается у молодых худощавых девушек.
Если же к щелчкам или хрусту добавляется боль или отёк, то это повод обратиться к врачу.
Специалист отметил, что причиной хруста может быть, к примеру, слабость мышечного корсета, грыжи, протрузии или даже признаком артроза.
Рязанцев уточнил, что обычно пациентам прописывают курс комплексного консервативного лечения. Их могут направить в отделение реабилитации, где им проведут курса массажа, физиотерапии и специальной гимнастики.
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