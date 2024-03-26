Врач указала, на какие моменты следует обратить внимание при ознакомлении с инструкцией по лекарству

Врач рассказала, на что обращать внимание при чтении инструкции к препарату

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При покупке лекарств важно обращать внимание на их непатентованные названия, как указано в инструкции, чтобы избежать принятия нескольких препаратов с идентичным активным веществом. Это подчеркнула терапевт, профессор Оксана Драпкина, предупреждая о риске передозировки.

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"Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ", — объяснила Оксана Драпкина.

Она утверждает, что часто случается, что больной принимает лекарство "от простуды", а затем, разочарованный отсутствием мгновенного действия, принимает еще одно-два средства с парацетамолом. Как следствие, допустимая доза превышается, что наносит серьёзный урон здоровью печени.