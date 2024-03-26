Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Прохорова объяснила, почему важно сохранить укусившего вас клеща живым и целым
Илон Маск заявил, что финансирование Украины должно строиться от плана по урегулированию конфликта
Кости Хейсканен: Ассанжа может ждать участь убитого Гонсало Лиры
В Польше привлечь к ответственности главу нацбанка Адама Глапиньского
Mash: полиция задержала организующую фиктивные браки с мигрантами группу девушек
Стало известно, какая атмосфера была на съёмках комедии ТНТ "Киберпапа"
Президент Белоруссии заявил, что войска НАТО, в отличии от ВСУ, не будут защищать Украину
Звезда "Универа" Александр Мартынов признался, что с трудом нашел общий язык с ребенком жены
Аналитика Мильчакова: курс рубля может повлиять на снижение инфляции
Врач указала, на какие моменты следует обратить внимание при ознакомлении с инструкцией по лекарству

Врач рассказала, на что обращать внимание при чтении инструкции к препарату

0:44
Здоровье

При покупке лекарств важно обращать внимание на их непатентованные названия, как указано в инструкции, чтобы избежать принятия нескольких препаратов с идентичным активным веществом. Это подчеркнула терапевт, профессор Оксана Драпкина, предупреждая о риске передозировки.

Врач рассказала, на что обращать внимание при чтении инструкции к препарату
Фото: commons.wikimedia.org by Swooshlove is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ", — объяснила Оксана Драпкина.

Она утверждает, что часто случается, что больной принимает лекарство "от простуды", а затем, разочарованный отсутствием мгновенного действия, принимает еще одно-два средства с парацетамолом. Как следствие, допустимая доза превышается, что наносит серьёзный урон здоровью печени.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Колобов Алимбек
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр. Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России Олег Володин В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, армия России наступает на Клещеевку Дмитрий Плотников Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Последние материалы
Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"
По "Крокусу" составлен профайл на новый тип террориста. Надо срочно менять миграционную политику
Мария Ярмуш заявила, что ЕСПЧ отменит приговор экстрадиции в США
МО РФ: армия России с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70
Александр Лукашенко о Путине: когда надо было сказать, он вышел и сказал
Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна
Автоэксперт Васильев: когда температура достигает 5 градусов тепла, нужно переходить на летние шины
Как приготовить мягкое сахарное печенье
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Глава ФСБ: за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников