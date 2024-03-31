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Как сделать первый шаг в медитацию: расслабьтесь и получайте удовольствие

Медитация для чайников: основа основ

1:38
Здоровье

Медитация — это древняя практика, которая позволяет нам найти внутреннюю гармонию и покой. Однако многие люди, никогда не практиковавшие медитацию, могут чувствовать себя немного смущёнными и не уверенными в том, как начать.

Медитация для чайников: основа основ
Фото: Flickr by Moyan Brenn is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если вы начинающий в медитации, вам не стоит волноваться, ведь медитацию могут освоить практически все люди.

Первый шаг

Первым шагом в медитации для чайников является настройка атмосферы.

Создайте тихое и спокойное место, где вас не будет никто беспокоить. Затем выберите удобную позу, сидя или лежа, и закройте глаза. Можно добавить в аромалампу одну каплю вашего любимого эфирного масла. Сосредоточьтесь на своём дыхании и постепенно начните углублять его. Позвольте своим мыслям уйти и просто наслаждайтесь моментом.

Второй шаг

Следующий шаг — это фокусировка на физических ощущениях. Отметьте, как ваше тело ощущает гравитацию, как ваши мышцы расслабляются. Ощутите покой внутри себя, а затем просто наблюдайте за своими мыслями, позволяя им проходить мимо без сопротивления.

Главные правила

Не забывайте, что медитация — это процесс, требующий времени и практики, поэтому не ожидайте мгновенных результатов. Постепенно вы будете осознавать всё больше и больше о своём внутреннем мире и научитесь находить силу и покой в моменте.

В своей практике медитации для чайников помните о том, что каждый человек уникален, и ваши собственные ощущения и опыт будут важными руководствами для вас. Разрешите себе наслаждаться этим путешествием к самопознанию и внутреннему покою.

МЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СПОКОЙСТВИЯ и эмоционального восстановления
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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