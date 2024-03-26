Подростки и блогеры активно принимают решение отказаться от привычного средства для ухода за волосами и делятся своим опытом в TikTok.

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В социальных сетях наблюдается новый тренд — отказ от использования шампуня

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Здоровье

Отказ от шампуня может принести как пользу, так и вред для здоровья волос.

В социальных сетях наблюдается новый тренд — отказ от использования шампуня
Фото: bagiraclub.ru

Некоторые утверждают, что отказ от химических компонентов в шампуне способствует укреплению волос и улучшению их внешнего вида. Однако отсутствие правильного очищения головы может привести к различным проблемам, таким как перхоть или чрезмерное жирообразование.

Например, популярный блогер Кайноа Лам утверждает, что его волосы стали более густыми после того, как он перестал использовать шампунь.


Другой блогер, Хумза Ислам, утверждает, что ежедневно моет свои волосы только водой.

Однако многие врачи бьют тревогу. Дерматолог Анастасия Териану предупреждает в беседе с Daily Mail, что отказ от шампуня может привести к раздражению и шелушению кожи головы.

Перед принятием решения об отказе от шампуня важно учитывать индивидуальные особенности волос и консультироваться с профессионалом. 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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