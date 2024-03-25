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Идентифицировано наиболее эффективное упражнение для укрепления силы

Было названо самое эффективное упражнение для увеличения силы

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Здоровье

При запросе у 10 персональных тренеров рекомендации по наиболее эффективному упражнению для увеличения силы каждый из них назовет свой собственный вариант, и это нормально. Опытный здравоохранитель и фитнес-эксперт Джаррод Ноббе выбрал упражнение, которое, по его мнению, способствует быстрейшему наращиванию силы.

Было названо самое эффективное упражнение для увеличения силы
Фото: flickr.com by mark sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Считается, что становая тяга является самым эффективным упражнением для увеличения силы, поскольку она задействует множество мышечных групп по всему телу, включая все мышцы от головы до ног.

Выполняя становую тягу, можно выбирать различные вариации оборудования (штангу, трэп-гриф, гантели и гири) и упражнения, такие как одноногая становая тяга, чтобы работать над укреплением различных мышечных групп.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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