При запросе у 10 персональных тренеров рекомендации по наиболее эффективному упражнению для увеличения силы каждый из них назовет свой собственный вариант, и это нормально. Опытный здравоохранитель и фитнес-эксперт Джаррод Ноббе выбрал упражнение, которое, по его мнению, способствует быстрейшему наращиванию силы.
Считается, что становая тяга является самым эффективным упражнением для увеличения силы, поскольку она задействует множество мышечных групп по всему телу, включая все мышцы от головы до ног.
Выполняя становую тягу, можно выбирать различные вариации оборудования (штангу, трэп-гриф, гантели и гири) и упражнения, такие как одноногая становая тяга, чтобы работать над укреплением различных мышечных групп.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.