октор Мясников рекомендует тем, кто ещё не влюблялся, обратить внимание на состояние печени и возможное присутствие депрессии

Доктор Мясников советует тем, кто не испытывал чувства влюбленности, обратить внимание на состояние печени и возможное наличие депрессии

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известный теледоктор Александр Мясников заявил, что любовь является философским вопросом, а отсутствие любви можно считать уже медицинской проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Для большинства россиян весна символизирует время любви, знакомое всем. Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что отсутствие опыта влюбленности может быть признаком проблем со здоровьем.

"Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал "по образу и подобию", и вообще мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно", - процитировал слова медика ресурс "Общественная Служба Новостей".

Мясников посоветовал тем, кто никогда не испытывал чувства влюбленности, "проверить печень" или обратиться к психиатру.