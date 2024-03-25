октор Мясников рекомендует тем, кто ещё не влюблялся, обратить внимание на состояние печени и возможное присутствие депрессии

Известный теледоктор Александр Мясников заявил, что любовь является философским вопросом, а отсутствие любви можно считать уже медицинской проблемой.
Для большинства россиян весна символизирует время любви, знакомое всем. Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что отсутствие опыта влюбленности может быть признаком проблем со здоровьем.
"Я считаю, что отсутствие любви на протяжении жизни – симптом депрессии или другого хронического заболевания. Господь нас создал "по образу и подобию", и вообще мир без любви невозможен. Мы знаем примеры любви у животных, значит это не только гормональная цепочка изменений, но и дар. Уж всем людям – это точно", - процитировал слова медика ресурс "Общественная Служба Новостей".
Мясников посоветовал тем, кто никогда не испытывал чувства влюбленности, "проверить печень" или обратиться к психиатру.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.