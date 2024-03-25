Врач-терапевт Игорь Алентов в интервью изданию "Лента.ру" рассказал о сущности авитаминоза опроверг миф о существенном авитаминозе весной.
Врач обосновал частое недомогание весной, на которое жалуются люди, комплексом причин, который не связан с критической нехваткой витаминов. Во-первых, слабость и вялость он связал с увеличением физических нагрузок и нехваткой солнечного света.
Проблемы с кожей и выпадением волос он связал с нарушениями эндокринной системы. Кроме того, он не исключил влияние психосоматического фактора на общее самочувствие. Авитаминоз для современного человека он назвал маловероятным явлением вследствие круглогодичной доступности продуктов, богатых разными витаминами. Таким образом, он призвал обращать внимание не столько на питание, сколько на физическую активность, сбалансированный режим дня.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.