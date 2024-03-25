Миф о весеннем авитаминозе является лженаучным

Врач-терапевт Игорь Алентов опроверг миф о весеннем авитаминозе

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Игорь Алентов в интервью изданию "Лента.ру" рассказал о сущности авитаминоза опроверг миф о существенном авитаминозе весной.

Фото: freepik.com

Врач обосновал частое недомогание весной, на которое жалуются люди, комплексом причин, который не связан с критической нехваткой витаминов. Во-первых, слабость и вялость он связал с увеличением физических нагрузок и нехваткой солнечного света.

Проблемы с кожей и выпадением волос он связал с нарушениями эндокринной системы. Кроме того, он не исключил влияние психосоматического фактора на общее самочувствие. Авитаминоз для современного человека он назвал маловероятным явлением вследствие круглогодичной доступности продуктов, богатых разными витаминами. Таким образом, он призвал обращать внимание не столько на питание, сколько на физическую активность, сбалансированный режим дня.