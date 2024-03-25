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Гериатр из ФМБА поделилась советами для подготовки пожилых людей к весне

Гериатр ФМБА дала советы для пожилых людей о подготовке к весеннему периоду

1:14
Здоровье

Рекомендуется увеличить потребление зелени, овощей, фруктов и белковой пищи, поделилась заведующая кафедрой Терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Эльвира Фесенко. В ходе беседы с «Вести Подмосковья» эксперт отмечает важность уменьшения потребления жиров животного происхождения, регулярного сна и использования ортопедических стелек для людей с проблемами позвоночника.

Гериатр ФМБА дала советы для пожилых людей о подготовке к весеннему периоду
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

"При проблемах с позвоночником следует использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты. В рацион необходимо включить белковую пищу, зелень, овощи и фрукты, минимизировать потребление животных жиров. Не стоит забывать о полноценном здоровом сне", — сообщила гериатр.

С наступлением весны начинается дачный сезон, поэтому садоводам рекомендуется заранее посетить врачей. Для улучшения кровообращения и обмена веществ, Фесенко утверждает, что важно регулярно заниматься физической активностью. Важно планировать свой день с учетом легкой зарядки и прогулок, а также проконсультироваться с врачом о необходимости приема витаминов и минеральных добавок для поддержания здоровья.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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