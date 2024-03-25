Врач Беляева предостерегла от риска, связанного с букетами

Врач Мария Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась информацией о цветах, которые могут вызвать серьезные аллергические реакции и не рекомендуется дарить женщинам.
Врач объяснила, что аллергия возникает как защитная реакция организма на опасные вещества для иммунитета человека. Она отметила, что аллергию способна спровоцировать пыльца цветов, нередко и их эфирные масла.
«Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу», – сообщила Беляева.
Эксперт отметил, что такой подарок можно сделать намного более безопасным, просто удалив тычинки, содержащие пыльцу. По словам Беляевой, наличие заложенного носа, слез и кожных реакций может указывать на аллергию. В случае возникновения симптомов рекомендуется принять антигистаминное средство и удалить цветы из помещения.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.