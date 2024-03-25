Врач Беляева предостерегла от риска, связанного с букетами

Врач сообщила о том, каких цветов следует избегать при дарении женщинам

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Мария Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделилась информацией о цветах, которые могут вызвать серьезные аллергические реакции и не рекомендуется дарить женщинам.

Фото: openverse by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Врач объяснила, что аллергия возникает как защитная реакция организма на опасные вещества для иммунитета человека. Она отметила, что аллергию способна спровоцировать пыльца цветов, нередко и их эфирные масла.

«Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу», – сообщила Беляева.

Эксперт отметил, что такой подарок можно сделать намного более безопасным, просто удалив тычинки, содержащие пыльцу. По словам Беляевой, наличие заложенного носа, слез и кожных реакций может указывать на аллергию. В случае возникновения симптомов рекомендуется принять антигистаминное средство и удалить цветы из помещения.