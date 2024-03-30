Были названы основные полезные свойства грецких орехов для здоровья

Исследования показывают, что грецкие орехи имеют много полезных свойств для здоровья. Вот несколько из них.
Грецкие орехи — хороший источник антиоксидантов. Грецкий орех содержит больше всего антиоксидантов по сравнению с другими видами орехов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что употребление блюд с грецким орехом помогает предотвращать окислительное повреждение "вредного" холестерина после еды, что способствует профилактике атеросклероза.
В 28 гр грецких орехов содержится 2,5 г жирных кислот омега-3. Согласно данным Института медицины, рекомендуемое количество этого жира в грецких орехах составляет примерно 1,1-1,6 г. Достаточно съесть одну порцию грецких орехов, чтобы уменьшить вероятность смерти от болезней сердца на 10% за каждый грамм этого жира в день.
Полифенолы из грецких орехов способствуют подавлению воспалительного процесса. Кроме того, магний, омега-3 и аминокислота аргинин помогают уменьшить воспаление.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.