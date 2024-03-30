Nutrients: организм получает клетчатку при употреблении сухофруктов на перекус

Перечислены наиболее полезные фруктовые перекусы

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование диетологов из Массачусетского университета показало, что сухофрукты, фруктовое пюре и консервированные фрукты богаты клетчаткой и питательными веществами, а также содержат низкое количество сахара. Публикация результатов исследования была опубликована в журнале Nutrients.

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Для определения наиболее полезных фруктовых перекусов ученые исследовали содержание питательных веществ в 1497 образцах.

Исследователи использовали индекс Nutrient Rich Foods (NRF) для сравнения полезности закусок. Этот индекс вычисляет общий показатель качества питания на основе набора питательных веществ в продуктах. В данной модели учтено содержание питательных веществ, таких как белок, пищевые волокна, калий, витамин D, кальций и железо, и ограничение потребления насыщенных жиров, холестерина, добавленного сахара и натрия.

Исследования показали, что сушеные фрукты, пюре и консервированные фрукты были наименее сладкими и жирными. Кроме того, эти продукты содержат много клетчатки — необходимых для здоровья кишечника вида непереваримых волокон.