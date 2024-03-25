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Указаны первичные признаки онкологии слюнной железы

Перечислены ранние признаки рака слюнной железы

1:47
Здоровье

Рак слюнной железы часто развивается без заметных признаков в течение длительного времени. Однако следует обращать внимание на уплотнения и опухоли, которые появляются в области шеи, щеки, уха, челюсти или в полости рта, и срочно обратиться к врачу. О данном факте рассказал Антон Иванов, главный врач клиники "Мамма", офтальмолог, онкологи и онкохирург.

Перечислены ранние признаки рака слюнной железы
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Другие признаки данного вида рака включают в себя дискомфорт при жевании, глотании и попытках широко открыть рот, жесткость мимических мышц, отечность и чувство онемения лица.

Однако, точные причины, по которым возникает рак слюнной железы, пока не были установлены специалистами. Одновременно с тем, был выделен ряд факторов, которые способны к повышению риска развития данного вида онкологии. Среди них: курение и диета с большим количеством животных жиров и рафинированных продуктов, работа на вредных производствах, хроническое воспаление, которое было вызвано различными травмами и онкогенными вирусами, употребление алкоголя, возраст (чем старше человек, тем выше риски), пол человека (женщины заболевают данным видом рака реже) и другие, поделился специалист.

Согласно высказыванию Антона Иванова, рак слюнной железы является редким типом онкологии, который составляет менее 5% всех случаев злокачественных опухолей. Прогноз для пациентов с этим заболеванием зависит от стадии болезни, разновидности злокачественного новообразования, времени начала лечения и эффективности проводимых процедур.

"Поэтому при появлении любых подозрительных ощущений и симптомов — всегда лучше перестраховаться и, не откладывая, обратиться за консультацией к врачу", — заключил Иванов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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