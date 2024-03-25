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В Японии был зафиксирован первый случай передачи лихорадки СТШ от одного человека другому

Смертельная инфекция, вызывающая некроз, быстро распространяется в Японии

1:01
Здоровье

Первый случай передачи тяжелой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (СТШ) от человека к человеку был зафиксирован в Японии. Ранее инфицироваться можно было только от укусов клещей.

Смертельная инфекция, вызывающая некроз, быстро распространяется в Японии
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным информационного источника, молодой доктор, который лечил 90-летнего пациента, заболел через девять дней после смерти пенсионера, у которого была выявлена тяжелая лихорадка после обращения в скорую помощь в прошлом году.

Согласно информации из японской газеты Asahi Shimbum, наиболее распространенный штамм группы А вызывает больше смертей среди пациентов моложе 50 лет. В период с июля по декабрь 2023 года умерли 21 из 65 таких пациентов с диагнозом СТШ.

В поздних этапах заболевания возникает риск некроза соединительной ткани, которая покрывает мышцы. По информации японских медицинских специалистов, пациентам назначают антибиотики, но в случаях запущенной формы иногда приходится проводить удаление тканей.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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