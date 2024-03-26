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Хуже хлеба: назван завтрак, запускающий рост несжигаемого жира

Диетолог Копытько посоветовала не завтракать круассаном

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Здоровье

Врач-диетолог Марина Копытько рассказала, что популярный французский завтрак, состоящий из кофе и круассанов, может приводит к резкому набору лишнего веса.

Диетолог Копытько посоветовала не завтракать круассаном
Фото: media-cdn.tripadvisor. com/media/photo-m/1280/17/2c/f0/92/hot-number-coffee-croissant.jpg

"Круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом", — подчеркнула специалист.

Диетолог добавила, что если есть круассан, то в организме запускается процесс накопления жиров.

Не стоит забывать, что этот десерт готовится из муки высшего сорта. Поэтому его состав не имеет полезных веществ, эта еда практически пустая. В ней есть только калории, углеводы, насыщенные жиры, а процент белка очень маленький.

Лучше всего, по словам специалиста, заменить круассан на бутерброд. Он должен состоять из хлеба из муки грубого помола, нежирного сыра, кусочка мяса. Желательно ещё добавить овощи, такие как огурец, лист салата, помидор. 

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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