Научные открытия позволяют улучшить здоровье сердца после достижения 40-летнего возраста

Ученые выяснили, как улучшить состояние сердца после 40 лет

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возможно изменить здоровье и улучшить состояние сердца даже после достижения 40-летнего возраста. Из исследования Американской кардиологической ассоциации (AHA), проведенного на 3,8 миллиона добровольцах из Южной Кореи, следует, что даже люди за 40 с проблемами сердца могут изменить свою ситуацию радикально.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У всех испытуемых были проблемы с сердцем и сосудами разного уровня тяжести, некоторые также имели заболевания почек. Примерно половина участников эксперимента — мужчины около 30 лет. Ученые интересуются, можно ли иметь здоровое сердце к 40 годам в указанных ситуациях.

По мнению экспертов, вероятность страдания от инсультов, хронических и старческих болезней уменьшается на 65% у человека, который до 40 лет придерживается здорового образа жизни. Если прекратить заниматься спортом, плохо питаться и игнорировать медицинские рекомендации, то через год возникнут сердечные заболевания, как показал эксперимент.

Ученые подтверждают, что в возрасте 40 лет можно начать улучшать состояние здоровья, если к этому подойти серьезно. Факторы, влияющие на сердце: курение, лишний вес, уровень физической активности, холестерин, уровень сахара в крови, давление и рацион питания. С учетом всех указанных факторов и их тщательного анализа, авторы исследования утверждают, что даже в пенсионном возрасте можно сохранить здоровое сердце.