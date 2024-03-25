Научные открытия позволяют улучшить здоровье сердца после достижения 40-летнего возраста

Возможно изменить здоровье и улучшить состояние сердца даже после достижения 40-летнего возраста. Из исследования Американской кардиологической ассоциации (AHA), проведенного на 3,8 миллиона добровольцах из Южной Кореи, следует, что даже люди за 40 с проблемами сердца могут изменить свою ситуацию радикально.
У всех испытуемых были проблемы с сердцем и сосудами разного уровня тяжести, некоторые также имели заболевания почек. Примерно половина участников эксперимента — мужчины около 30 лет. Ученые интересуются, можно ли иметь здоровое сердце к 40 годам в указанных ситуациях.
По мнению экспертов, вероятность страдания от инсультов, хронических и старческих болезней уменьшается на 65% у человека, который до 40 лет придерживается здорового образа жизни. Если прекратить заниматься спортом, плохо питаться и игнорировать медицинские рекомендации, то через год возникнут сердечные заболевания, как показал эксперимент.
Ученые подтверждают, что в возрасте 40 лет можно начать улучшать состояние здоровья, если к этому подойти серьезно. Факторы, влияющие на сердце: курение, лишний вес, уровень физической активности, холестерин, уровень сахара в крови, давление и рацион питания. С учетом всех указанных факторов и их тщательного анализа, авторы исследования утверждают, что даже в пенсионном возрасте можно сохранить здоровое сердце.
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