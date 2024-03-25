В Ставропольской краевой детской клинической больнице прооперировали ребёнка, который проглотил магнитные шарики

В Ставрополье за этот год зафиксировано три случая проглатывания детьми магнитных шариков

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В этом году в Ставропольской краевой детской клинической больнице зарегистрировали несколько случаев попадания инородных предметов в желудок детей. В трёх из них это были магнитные шарики.

Фото: Wikipedia by Dean Wissing is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В первых двух эпизодах магнитные шарики нашли в желудке. Их достали при помощи эндоскопа.

В третьем случае родители не знали о том, что ребёнок проглотил какой-то предмет и обратились в больницу по поводу постоянной рвоты у ребёнка. На рентгеновском снимке в тонком кишечнике врачи увидели магнитные шарики. Из-за притяжения их друг к другу возникло сращивание петель кишечника, что и стало причиной постоянной рвоты. Об этом сообщает newstracker.ru.

Малыш был экстренно прооперирован и в настоящее время проходит лечение.

Врачи ещё раз напоминают родителям о том, насколько важно быть внимательным по отношению к своим детям и не разрешать им играть с опасными для здоровья вещами.