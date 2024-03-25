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Горячие ванны: как они положительно действуют на психическое здоровье, сердечно-сосудистую систему и кожу.

Благотворное воздействие горячих ванн на здоровье и психику: что говорят исследования?

2:08
Здоровье

В наше время мы редко думаем о купании как о способе лечения, но на самом деле время, проведенное в ванне, может оказать благоприятное влияние на ваше самочувствие.  Хотя исследований о пользе горячих ванн для здоровья не так много, они все же существуют. Портал realsimple.com называет плюсы этой процедуры.

Благотворное воздействие горячих ванн на здоровье и психику: что говорят исследования?
Фото: Openverse by jcheng is licensed under CC BY 2.0

Укрепление психического здоровья

Согласно небольшому исследованию, опубликованному в журнале Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine в 2018 году, горячие ванны могут положительно влиять на психическое здоровье и способствовать расслаблению. Участники отметили снижение уровня напряжения, гнева и враждебности, а также улучшение настроения и уменьшение симптомов депрессии.

Снижение стресса

Для многих людей горячая ванна является способом расслабиться и избавиться от стресса. Это время, когда можно отвлечься от проблем и просто насладиться покоем.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Исследование 2020 года, проведенное в Японии и опубликованное в журнале Heart, показало, что регулярное принятие горячих ванн может уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Другие исследования предполагают, что эта процедура может положительно влиять на состояние сосудов человека, улучшая кровоток и снижая кровяное давление.

Уменьшение болей в мышцах и суставах

Горячая ванна помогает расслабиться мышцам, суставам, связкам и сухожилиям, что может облегчить болевые ощущения. Особенно эффективна гидротерапия с минерализованными добавками.

Подготовка к сну

Принятие ванны вечером способствует расслаблению и улучшает качество сна. Это помогает вашему телу подготовиться к следующему дню, обеспечивая полноценный отдых и восстановление.

Улучшение состояния кожи

Горячая вода помогает открыть поры и удалить загрязнения с кожи, делая ее более мягкой и гладкой.

Таким образом, горячие ванны могут не только быть приятным времяпрепровождением, но и оказывать положительное воздействие на ваше здоровье.

8 удивительных и полезных свойств горячей ванны✨😉
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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