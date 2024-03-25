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Холестерин нужен организму для синтеза и нормальной жизнедеятельности мембран клеток, но его переизбыток ведёт к серьёзным проблемам со здоровьем

Субпродукты и блюда с жареной корочкой могут привести к повышенному холестерину

1:15
Здоровье

Холестерин нужен организму для синтеза и нормальной жизнедеятельности мембран клеток, об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.

Однако необходимо помнить, что избыток липопротеинов может привести к повреждению стенок сосудов. В результате в кровотоке может накапливаться так называемый "плохой" холестерин. Повышается риск развития атеросклероза, болезней сердца и образования тромбов. Но и полное отсутствие холестерина может привести к нежелательным последствиям.

Врачи не рекомендуют есть много блюд с жареной корочкой — они наиболее вредны. Необходимо отказаться от еды с высоким содержанием углеводов, с насыщенными жирами и трансжирами.

Эксперты назвали продукты, способствующих повышению холестерина. Лидером стал говяжий мозг. Назвали также свиной мозг, мясные деликатесы и субпродукты животных и птиц.

"Их следует есть с осторожностью", — подчеркнули специалисты.

Жирная рыба также входит в список продуктов с высоким содержанием холестерина. Однако она богата полезными полиненасыщенными жирами и должна присутствовать в рационе в разумных количествах.

Холестерин Что важно знать? | Хороший и плохой холестерин
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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