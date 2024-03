Эти безобидные продукты приводят к резкому набору веса

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что набор лишнего веса может происходить по причине употребления довольно-таки безобидных продуктов. Так, вес может расти из-за присутствия в рационе кисломолочных и молочных продуктов.

