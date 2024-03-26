Эти безобидные продукты приводят к резкому набору веса

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что набор лишнего веса может происходить по причине употребления довольно-таки безобидных продуктов. Так, вес может расти из-за присутствия в рационе кисломолочных и молочных продуктов.
Это происходит из-за того, что в них содержится большое количество казеина. Его очень много в твороге и сыре.
"Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве", — объяснил Алексей Ковальков.
Но при злоупотреблении молочных продуктов могут возникнуть и другие проблемы. Например, они приводят к появлению отёчности. Это в свою очередь негативно отражается на суставах.
Самое главное, не нужно выводить лишнюю жидкость при помощи мочегонных средств. Важно добавить физическую активность и сбалансировать своё питание.
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