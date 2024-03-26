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Эти безобидные продукты приводят к резкому набору веса

Диетолог Ковальков: молочные продукты способствуют набору веса

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Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, что набор лишнего веса может происходить по причине употребления довольно-таки безобидных продуктов. Так, вес может расти из-за присутствия в рационе кисломолочных и молочных продуктов.

Диетолог Ковальков: молочные продукты способствуют набору веса
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Это происходит из-за того, что в них содержится большое количество казеина. Его очень много в твороге и сыре.

"Это белок, который задерживает межклеточную жидкость. Она не поступает в кровь и накапливается в межклеточном пространстве", — объяснил Алексей Ковальков.

Но при злоупотреблении молочных продуктов могут возникнуть и другие проблемы. Например, они приводят к появлению отёчности. Это в свою очередь негативно отражается на суставах.

Самое главное, не нужно выводить лишнюю жидкость при помощи мочегонных средств. Важно добавить физическую активность и сбалансировать своё питание.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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