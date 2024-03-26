Три простых ингредиента: рецепт приготовления жиросжигающего чая

En Son Haber: чай из шалфея для сжигания жира на животе

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зарубежные врачи-диетологи рассказали изданию En Son Haber, что для эффективного похудения и сжигания жира можно употреблять один чай, который можно самостоятельно приготовить.

По словам специалистов, такой чай особенно помогает сжиганию жира в области талии. Для его приготовления достаточно взять три простых ингредиента: палочка корицы, 5 лавровых листа, 10 листьев шалфея.

Листья нужно очень хорошо промыть, потом с остальными ингредиентами положить в одну емкость и залить одним литром кипятка. Чай следует настаивать около 10 минут. Затем его процеживают перед употреблением. Такой напиток можно пить и в холодном, и в горячем виде. Одного литра хватит на несколько дней употребления. Хранить напиток нужно в холодильнике.

"Ингредиенты в составе образуют идеальную смесь для эффективного похудения. Кроме того, напиток обеспечивает организм питательными веществами", — заявили специалисты.