Согласно данным Гарвардской медицинской школы, хроническое воспаление может стать причиной болезни сердца, диабета 2 типа и рака

Учёные выяснили, какие овощи лучше всего употреблять при хроническом воспалении

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно данным Гарвардской медицинской школы, хроническое воспаление может стать причиной болезни сердца, диабета 2 типа и рака. Однако включение в рацион полезных продуктов могут помочь в борьбе с ним.

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Учёные составили список овощей, которые лучше всего употерблять при воспалении.

Шпинат содержит много витаминов А и С, антиоксидантов кверцетина и кемпферола.

Капуста кале может помочь при воспалении кишечника. Она богата антиоксидантами, минералами, клетчаткой и витаминами А, С и К.

Брокколи — отличный источник антиоксиданта сульфорафана, в ней много витаминов С и К.

Болгарский перец содержит большое количество витаминов А, С и антиоксидантов.

Помидоры богаты антиоксидантом ликопином.

Морковь является источником бета-каротина, превращающегося в организме в витамин А.

Свёкла содержит соединения беталаины, уменьшающие воспаление.

Чеснок богат соединениями серы и антиоксидантами.

Лук — источник кверцетина и витамина С.

Сельдерей богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.

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