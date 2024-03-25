Диетолог назвала продукты, которые опасно есть на завтрак

Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Ирина Писарева поделилась информацией, какие блюда лучше не есть на завтрак и что подходит для утреннего приёма пищи.

Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, первый приём пищи является самым важным за день, поскольку организму очень важно получить необходимое количество энергии. Поэтому завтрак должен быть максимально полезным.

Диетолог предостерегла от употребления быстрых завтраков и мюсли. Они не могут должным образом насытить организм. Не стоит есть утром дрожжевую выпечку, она приводит к вздутию живота и различным проблемам с пищеварением. Откажитесь также и от жирного мяса, и от фруктов.

"Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи", — объяснила Писарева.

На голодный желудок нельзя пить кофе и соки из цитрусов. Идеальный завтрак должен состоять из белков, например, яиц, творога, каш на молоке.