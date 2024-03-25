Диетолог назвала продукты, которые опасно есть на завтрак

Врач-диетолог Ирина Писарева поделилась информацией, какие блюда лучше не есть на завтрак и что подходит для утреннего приёма пищи.
По словам специалиста, первый приём пищи является самым важным за день, поскольку организму очень важно получить необходимое количество энергии. Поэтому завтрак должен быть максимально полезным.
Диетолог предостерегла от употребления быстрых завтраков и мюсли. Они не могут должным образом насытить организм. Не стоит есть утром дрожжевую выпечку, она приводит к вздутию живота и различным проблемам с пищеварением. Откажитесь также и от жирного мяса, и от фруктов.
"Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи", — объяснила Писарева.
На голодный желудок нельзя пить кофе и соки из цитрусов. Идеальный завтрак должен состоять из белков, например, яиц, творога, каш на молоке.
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