Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nissan планирует запустить 30 новых моделей и увеличить продажи на 1 миллион автомобилей к 2027 году
Медработникам увеличили размеры специальной соцвыплаты
Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой
Филлеры под глазами: эффективное решение или риск для красоты?
Дачнику на заметку: чем опасна кислая почва?
Бьянка Цензори снова удивила своим нарядом: от купальника до меховой шубы
Врач-уролог Андрей Санжаров рассказал, что езда на велосипеде и плавание полезны людям с мочекаменной болезнью
Стали известны лучшие способы сэкономить на электричестве
Авиасообщения между Россией и Абхазией возобновятся в 2024 году
Диетолог назвала продукты, которые опасно есть на завтрак

Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак

1:00
Здоровье

Врач-диетолог Ирина Писарева поделилась информацией, какие блюда лучше не есть на завтрак и что подходит для утреннего приёма пищи.

Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак
Фото: Openverse by jonolist is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, первый приём пищи является самым важным за день, поскольку организму очень важно получить необходимое количество энергии. Поэтому завтрак должен быть максимально полезным.

Диетолог предостерегла от употребления быстрых завтраков и мюсли. Они не могут должным образом насытить организм. Не стоит есть утром дрожжевую выпечку, она приводит к вздутию живота и различным проблемам с пищеварением. Откажитесь также и от жирного мяса, и от фруктов. 

"Жирные сорта мяса долго перевариваются, и это очень большая нагрузка для организма с утра. Фрукты лучше есть после основного приема пищи", — объяснила Писарева.

На голодный желудок нельзя пить кофе и соки из цитрусов. Идеальный завтрак должен состоять из белков, например, яиц, творога, каш на молоке.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
От омоложения до восстановления кожи: преимущества использования облепихового масла в уходе за лицом
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
Cell Reports: корни грибов перестают расти из-за эволюционного "перелома"
Эксперты назвали породы собак, с которыми вас заметят
Диетолог Писарева: фрукты и мюсли нежелательно есть на завтрак
Как правильно пересадить в теплицу рассаду томатов
Творожная запеканка в микроволновке: уже через восемь минут вкусное и полезное блюдо готово
Среднему бизнесу и профсоюзам теперь доступна система страхования вкладов
Переговоры Fisker с крупным автопроизводителем потерпели крах
Гладкая и элегантная причёска: как красиво зачесать волосы назад?
Хоккеист Ежов закончил игровую карьеру
Шеннен Доэрти поддержала Кейт Миддлтон
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников