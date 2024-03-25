Не только инфаркт и инсульт: названы опасные последствия отсутствия завтрака

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Врач Зубарева: отсутствие завтрака повышает риск инсульта

1:06
Здоровье

Врач-терапевт Наталья Зубарева в своём Телеграм-канале рассказала, чем может быть опасно отсутствие завтраков, в особенности на постоянной основе.

Специалист отметила, что утренний приём пищи способен уменьшить стресс, наладить циркадные ритмы, ускорить метаболизм и повысить трудоспособность. Отсутствие завтрака приводит к проблемам со здоровьем.

Так, в первую очередь начинает страдать желудочно-кишечный тракт. Желудок из-за голодания повреждается желудочным соком и соляной кислотой. Также желчь начинает застаиваться, возникают камни, ухудшается перистальтика кишечника.

Если отказываться от пищи по утрам, то обмен веществ будет замедляться, что увеличит риск появления инсультов, тромбов, инфарктов.

"Отсутствие завтрака — риск употребления более жирных и калорийных продуктов и смещение остальных приемов пищи. Таким образом, завтрак предотвращает переедание в течение дня. Чем позже мы едим, тем больше мы рискуем превратить питательные вещества в жир", — добавила специалист.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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