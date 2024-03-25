Простой напиток для похудения: лёгкий и быстрый рецепт

Зарубежные диетологи считают, что в процессе похудения хорошо помогает лимон. Об этом пишет издание Pronews.
По их словам, лучше всего делать напиток на основе лимона. Он поможет не только похудеть, но и очистить организм от токсинов, укрепить иммунитет.
"Также лимон — один из лучших способов получить витамин C, который так важен для красоты, молодости и стройности", — добавляют диетологи.
Для приготовления напитка важно подготовить такие ингредиенты, как мед, лимон, мята. Возьмите горячую воду, но не кипяток, смешайте ингредиенты в ней. Дайте напитку остыть, потом отправьте его в холодильник.
Для приготовления суточной порции нужно 8 стаканов воды, 6 лимонов, половина стакана мёда и 10 мятных листьев. Употреблять напиток стоит между приёмами пищи примерно 5 дней.
При этом важно утром есть белковые продукты, на обед салат и варёное яйцо, на ужин мясо или рыбу с овощами.
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