Простой напиток для похудения: лёгкий и быстрый рецепт

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Pronews: рецепт приготовления напитка для похудения из лимона

1:02
Здоровье

Зарубежные диетологи считают, что в процессе похудения хорошо помогает лимон. Об этом пишет издание Pronews.

Pronews: рецепт приготовления напитка для похудения из лимона
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По их словам, лучше всего делать напиток на основе лимона. Он поможет не только похудеть, но и очистить организм от токсинов, укрепить иммунитет.

"Также лимон — один из лучших способов получить витамин C, который так важен для красоты, молодости и стройности", — добавляют диетологи.

Для приготовления напитка важно подготовить такие ингредиенты, как мед, лимон, мята. Возьмите горячую воду, но не кипяток, смешайте ингредиенты в ней. Дайте напитку остыть, потом отправьте его в холодильник.

Для приготовления суточной порции нужно 8 стаканов воды, 6 лимонов, половина стакана мёда и 10 мятных листьев. Употреблять напиток стоит между приёмами пищи примерно 5 дней.

При этом важно утром есть белковые продукты, на обед салат и варёное яйцо, на ужин мясо или рыбу с овощами.

 

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