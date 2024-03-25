Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
IJC: употребление четырех чашек кофе в день снижает риск рецидива рака кишечника
Виктория Толстоганова: путь от детства до звездного кино
Переплата по ипотеке равна четырем стоимостям квартир: как Россияне решают эту проблему
Туристка из России побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»
Сорт черешни Ипуть: история, особенности и преимущества
Эксперты назвали породы самых ласковых кошек
Креветки в панировке: очень вкусно с любым соусом
АСВ поддержало идею ЦБ страховать средства на электронных кошельках
Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, как научиться ходить на руках
Добавьте этот фрукт в рацион, и вы легко похудеете

Диетолог Плотникова: при похудении лучше есть зелёные яблоки

0:56
Здоровье

Диетолог Кристина Плотникова рассказала, что те, кто стремится похудеть, должны добавить в свой рацион яблоки именно зелёного цвета.

Диетолог Плотникова: при похудении лучше есть зелёные яблоки
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

По словам специалиста, такие фрукты обладают меньшей калорийностью по сравнению с яблоками красных сортов. Эти фрукты очень полезны при похудении. Благодаря яблочной кислоте улучшается обмен веществ, а полифенолы уменьшают количество жировых отложений.

Диетолог отметила, что при похудении не стоит отказываться от десертов. Можно готовить их на основе яблок без добавления сахара. Такой вариант не скажется негативно на фигуре.

Лучше всего употреблять яблоки после обеда или завтрака в качестве перекуса. Их можно добавлять в творожные запеканки, смузи, оладьи, сырники.

"Также яблоки прекрасно сочетаются с любыми кисломолочными продуктами, сыром, орехами и зеленью", — добавила Плотникова.

 

Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Посадите это под сиренью: оформите оригинально приствольный круг кустов — эти растения идеально подойдут

Под сиренью отлично растут эти растения.

Для посадки под сиренью подойдут хосты и ясколка войлочная
Водителям, лишенным прав из-за пьяного вождения, запретят сдавать экзамен в ГИБДД
С 1 апреля 2024 года водителям запретят получать права
Нет тренажёрам и дорогим спортзалам. Просто ходите больше и можете получить отличный эффект
Этот сорт томатов удивит сладостью: помидоры мясистые и красивые по 400 г — радуют вкусом и формой плодов
Основные версии, что к теракту в "Крокусе" непричастно Исламское государство* Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Сводка с фронта: во Львове уничтожен учебный центр, самый мощный удар по Севастополю
Закройте "мёртвую" зону под деревьями: посадите это в приствольные круги - три интересных растения
Это важно сделать при выращивании георгинов: 4 золотых правила раскрыли садоводы
Это важно сделать при выращивании георгинов: 4 золотых правила раскрыли садоводы
Последние материалы
Туристка из России побывала в Новой Зеландии и пожаловалась на «уродские пляжи»
Сорт черешни Ипуть: история, особенности и преимущества
Диетолог Плотникова: при похудении лучше есть зелёные яблоки
Эксперты назвали породы самых ласковых кошек
Креветки в панировке: очень вкусно с любым соусом
АСВ поддержало идею ЦБ страховать средства на электронных кошельках
Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, как научиться ходить на руках
Простой способ очистить белую обувь: пищевая сода, уксус и зубная паста
Андрей Ермак объяснил, когда гостиницы обязаны вернуть деньги за забронированный номер
Trends in Genetics: возрастные особенности связаны с длиной "генов старения"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников