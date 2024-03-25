Добавьте этот фрукт в рацион, и вы легко похудеете

Диетолог Плотникова: при похудении лучше есть зелёные яблоки

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Кристина Плотникова рассказала, что те, кто стремится похудеть, должны добавить в свой рацион яблоки именно зелёного цвета.

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По словам специалиста, такие фрукты обладают меньшей калорийностью по сравнению с яблоками красных сортов. Эти фрукты очень полезны при похудении. Благодаря яблочной кислоте улучшается обмен веществ, а полифенолы уменьшают количество жировых отложений.

Диетолог отметила, что при похудении не стоит отказываться от десертов. Можно готовить их на основе яблок без добавления сахара. Такой вариант не скажется негативно на фигуре.

Лучше всего употреблять яблоки после обеда или завтрака в качестве перекуса. Их можно добавлять в творожные запеканки, смузи, оладьи, сырники.

"Также яблоки прекрасно сочетаются с любыми кисломолочными продуктами, сыром, орехами и зеленью", — добавила Плотникова.