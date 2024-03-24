Будьте внимательны: врач назвала главные признака рака кишечника

Врач Саридж назвала боль в животе признаком рака кишечника

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Фариха Саридж поделилась информацией, какие симптомы могут указывать на то, что в организме развивается рак кишечника и толстой кишки. Об этом сообщает издание ETNT.

По словам врача, обязательно стоит обратить внимание и не игнорировать такие признаки, как рвота и тошнота, ректальное кровотечение, боль в области живота.

Специалист объяснила, что такие симптомы могут появляться уже в том случае, если опухоль закупоривает кишечник и не даёт проходить газам и отходам жизнедеятельности.

"В этом случае человек может страдать от сильных запоров", — уточнила врач.

Также не стоит игнорировать наличие постоянной усталости, резкое похудение. Если в семье были случаи онкологии, то стоит ежегодно обследоваться.