Будьте внимательны: врач назвала главные признака рака кишечника

Врач-терапевт Фариха Саридж поделилась информацией, какие симптомы могут указывать на то, что в организме развивается рак кишечника и толстой кишки. Об этом сообщает издание ETNT.
По словам врача, обязательно стоит обратить внимание и не игнорировать такие признаки, как рвота и тошнота, ректальное кровотечение, боль в области живота.
Специалист объяснила, что такие симптомы могут появляться уже в том случае, если опухоль закупоривает кишечник и не даёт проходить газам и отходам жизнедеятельности.
"В этом случае человек может страдать от сильных запоров", — уточнила врач.
Также не стоит игнорировать наличие постоянной усталости, резкое похудение. Если в семье были случаи онкологии, то стоит ежегодно обследоваться.
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