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Названы 5 сочетаний продуктов, которые плохо усваиваются

"Медикфорум": омлет с беконом и иные сочетания продуктов, которые не усваиваются

1:17
Здоровье

При здоровом питании важно не только отдавать предпочтение полезным продуктам, но и правильно их сочетать. Если сочетание будет неправильным, то вся польза продукта будет сведена практически к нулю.

"Медикфорум": омлет с беконом и иные сочетания продуктов, которые не усваиваются
Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Итак, стоит отказаться от употребления бутерброда с жареным сыром. Такой завтрак достаточно популярен, но он плохо усваивается. В желудке сможет перевариться только белок из сыра, крахмал из сэндвича будет способствовать появлению токсичных веществ в организме.

Стоит обратить внимание и на ржаной хлеб с кофе. Из-за кофеина полезные вещества из хлеба не смогут усвоиться в организме. Поэтому это сочетание лучше разделить.

Омлет с сыром и беконом содержит в себе несколько видов белков, их много для нормального усвоения в организме. Лучше отдать предпочтение просто омлету с зеленью. 

Макароны с помидорами хоть и считаются классическим сочетанием, но томаты плохо комбинируются с крахмалистыми продуктами, так как из-за кислот крахмалы не смогут усвоиться. Если добавляется еще и сыр, то пищеварение будет нарушено.

Каши с вареньем способны вызвать брожение в желудке из-за сахара. Если в желудочно-кишечном тракте есть еще другие продукты, то последствия могут быть непредсказуемыми. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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