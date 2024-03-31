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В мире набирает популярность голландская концепция "никсен". Как ничего не делать и не чувствовать себя виноватым

Голландская концепция "никсен": искусство отдыхать без чувства вины

2:20
Здоровье

Трудоголики приходят на работу раньше других и уходят позже всех. Во время перерывов они изучают новые языки, читают лекции и делают упражнения. Эти люди известны как перфекционисты. Их образ жизни становится новым стандартом.

Голландская концепция "никсен": искусство отдыхать без чувства вины
Фото: Openverse by VisitCentralFL is licensed under CC BY 2.0

Почему такой подход опасен и чему стоит поучиться у сторонников безделья?

"Согласно данным опроса, проведённого в ноябре 2023 года, около 30% россиян определяют себя как перфекционисты", — сообщает кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут.

55% опрошенных пытаются противостоять трудоголизму, и в этом им может помочь голландская концепция "никсен", или "ничегонеделания".

В наше время, когда всё происходит на высокой скорости и информации в избытке, считается, что успех достигается через активное поведение, мгновенную реакцию и стремление выполнить как можно больше задач. Это приводит к режиму постоянного достигания целей, многозадачности, бесконечным спискам дел и постоянной занятости. Даже во время отдыха многие предпочитают сделать его продуктивным, например, читая соцсети за обедом.

"С точки зрения внутренней гармонии, философия Никсена — неплохая идея, но она также может вызывать стресс, и её следует практиковать с осторожностью. Особенно склонны к этому трудоголики. Это люди, привыкшие работать часами без отдыха, без выходных, а иногда и без перерывов на обед", — предупреждает психолог Артур Вафин.

Если вы хотите погрузиться в никсен, делайте это плавно.

Вместо того, чтобы сразу устраивать "день ничегонеделания", начните с пятиминутного перерыва.

Алёна Куликова, психолог, ведущая тренингов и курсов, автор системы планирования Кайрос, предостерегает, что философия никсен не подходит всем.

Для трудоголиков может быть непривычно не делать ничего, и это может вызвать внутреннее смятение. Часто это приводит к увеличению уровня тревоги, и в такие моменты сложно удержаться и не прибегнуть к привычному способу снять стресс — погрузиться в работу.

Поэтому для некоторых трудоголиков помощь может прийти не от никсен, а от удобной и индивидуально подходящей системы планирования работы в сочетании с консультацией психотерапевта.

Никсен. Искусство безделия. Ничего не делать и не париться
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
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