Какие продукты помогают останавливать старение, объяснила диетолог Редина

Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Ольга Редина рассказала, какие продукты питания замедляют образование морщин на коже лица.

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Специалист объяснила, что кожу хорошо питают омега-3 жирные кислоты, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами. Она отмтеила, что данными кислотами богаты рыба жирных сортов, орехи, авокадо и льняное масло.

Ранее сообщалось, как спасти обезвоженную и тусклую кожу с помощью одной процедуры.

"Кожа станет более напитанной, сияющей, увеличится её тургор, а морщины станут менее заметными и скорость их образования значительно снизится", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".