Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Стоматолог-хирург Нимаев: у курильщика могут быть проблемы с приживанием зубного импланта
CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму
Какие продукты помогают останавливать старение, объяснила диетолог Редина

Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи

0:43
Здоровье

Диетолог Ольга Редина рассказала, какие продукты питания замедляют образование морщин на коже лица. 

Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Специалист объяснила, что кожу хорошо питают омега-3 жирные кислоты, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами. Она отмтеила, что данными кислотами богаты рыба жирных сортов, орехи, авокадо и льняное масло.

Ранее сообщалось, как спасти обезвоженную и тусклую кожу с помощью одной процедуры.

"Кожа станет более напитанной, сияющей, увеличится её тургор, а морщины станут менее заметными и скорость их образования значительно снизится", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Идеальное место для толстянки: поставьте её туда и привлеките деньги в дом — улучшится финансовый достаток

При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.

Куда поставить толстянку в доме?
Зачем опрыскивать сад белизной?
Белизна является важным средством для борьбы с различными вредителями
Это растение цветёт до первого снега: создайте волшебную атмосферу в саду — настоящая жемчужина на вашем участке
Откажитесь от плинтусов: новый тренд в интерьере — парящие стены
Терактом в "Крокусе" враг хотел разжечь межнациональную вражду и сепаратизм Дмитрий Плотников Афроамериканцы вымирают в США Рустем Сафронов Пресс-атташе Кремля Песков впервые назвал СВО на Украине "войной" Любовь Степушова
Рассказываем о местах, где лучше не сажать огурцы
Раскрыта неожиданная причина срыва запуска "Союза" в последний момент: села батарейка
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Анна Заворотнюк возвращается в Дубай: почему скучает по мужу и что происходит с её матерью?
Последние материалы
Ветеринары рассказали, как понять, что кот болен
Адам Вингард планирует снять третий фильм про Годзиллу и Конга
Ранние сорта арбузов "Турбо F1", "Атаман F1"
Пять средств для лица и тела, с которых здорово начинать утро
Многодетная мать пожаловалась на жизнь в разваливающемся общежитии Черногорска
Еще год россияне смогут въезжать в Тайланд без виз
Глава Банка России порекомендовала россиянам держать сбережения в рублях
Стоматолог-хирург Нимаев: у курильщика могут быть проблемы с приживанием зубного импланта
Диетолог Редина перечислила продукты, которые улучшают состояние кожи
CSA: ученые обнаружили, что черепа некоторых женщин-викингов имеют измененную форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников