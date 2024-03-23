Был назван оптимальный овощ, способствующий максимизации пользы от тренировок

Определен идеальный овощ для увеличения выгоды тренировок

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина советует употреблять свеклу для максимальной эффективности тренировок. В ней содержатся витамины A, B, C, магний, калий и другие полезные элементы.

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По мнению специалиста, этот овощ, благодаря содержащимся в нем витаминам, минералам и антиоксидантам, способствует снижению давления, улучшению кровообращения и работы сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он помогает повысить уровень "хорошего" холестерина, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет.

По мнению Ирины Лялиной, свекольный сок перед тренировками способствует повышению работоспособности и улучшает результаты физических упражнений.

Однако избыточное потребление свеклы не рекомендуется. Эксперт подчеркнул, что рекомендуемое количество не превышает 100-150 грамм в день. Желательно делать это не утром и, как минимум, за два часа до сна.

"Употребление свеклы в умеренных количествах безопасно для большинства людей, переедание способно вызвать дискомфорт в желудке и кишечнике", — подчеркнула она.