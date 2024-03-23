Биотехнолог Вострухов: чипы Илона Маска могут быть опасными без проведения специальных исследований

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1:31
Здоровье

Новый технологический имплант Neuralink от компании Илона Маска обещает вернуть зрение даже слепым с рождения. Международный эксперт в биотехнологии и фармацевтике Сергей Вострухов поделился своими ожиданиями от безопасности и эффективности новых имплантов.

"Настораживают, как обычно, опережающие сообщения об успехах компании Илона Маска до получения надёжных результатов клинических испытаний. Даже принимая во внимание текущий уровень микрохирургии, все операции на головном мозге чрезвычайно сложны, а в области внедрения в мозг микрочипов, стимулирующих определённые его области, в особенности", — заявил биотехнолог Вострухов.

Эксперт считает, что не стоит рассчитывать на значительные успехи от новой технологии, так как восстановление сложной системы зрения при врожденных нарушениях является крайне сложной задачей. Помимо этого, существует опасность травмирования при выполнении хирургических вмешательств. Кроме того, врачи могут достичь совсем не того результата, который ожидали, как объяснил специалист.

Вострухов указал на неопределенность срока службы биочипов, эффективности их функционирования в долгосрочной перспективе и возможную "защиту" мозга от инородного источника электрических сигналов. Чтобы получить ответы на все эти вопросы, требуются затратные и продолжительные исследования. По мнению специалиста, без учета этого фактора внедрение новой технологии на практике становится невозможным и чрезвычайно опасным.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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