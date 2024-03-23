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Гинеколог Иваха: важно, чтобы у каждой беременной был тонометр

Гинеколог рекомендовал всем беременным приобрести тонометр

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Здоровье

Согласно высказыванию акушера-гинеколога Стаса Ивахи, каждая будущая мама обязана обладать тонометром. Он подчеркнул, что повышенное давление является опасным фактором для беременности, вне зависимости от сроков.

Гинеколог рекомендовал всем беременным приобрести тонометр
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

"Если к нам везут пациентку с высоким давлением (например, 180/120), мы узнаём об этом от диспетчера скорой и встречаем её в приёмнике вместе с анестезиологом. Здесь надо быстро определиться с тактикой — лечим или родоразрешаем", — поделился эксперт в своём Telegram-канале

Иваха предупредил, что при постоянном повышении артериального давления матери, состояние здоровья ребёнка только усугубится. Часто, как утверждает гениколог Стас Иваха, единственным способом снижения давления (даже на ранних сроках) является избавление организма матери от беременности. Поэтому врач-гинеколог рекомендует иметь тонометр даже при нормальном давлении, аналогичном давлению космонавта.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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