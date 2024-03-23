Диетолог Соломатина: каркаде благотворно влияет на состояние сосудов и укрепляет иммунную систему.

Были раскрыты удивительные свойства каркаде

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Египетский чай каркаде изобилует витамином С и антиоксидантами, которые положительно воздействуют на сосуды. Кроме того, он стимулирует метаболизм, улучшает отток желчи и лимфы, обладает мочегонным эффектом, поэтому его рекомендуется употреблять в процессе похудения. Кроме всего прочего, каркаде способствует укреплению иммунной системы, о чем сообщила диетолог Елена Соломатина.

Фото: Own work by Popperipopp is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Можно с уверенностью сказать, что каркаде — это мёд и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ. Его можно пить при ОРВИ и других простудных заболеваниях. Он поможет вывести токсины и уберёт спазмы в организме за счёт содержания магния", — дополнила диетолог.

Однако врач не советует употреблять этот удивительный напиток тем, кто страдает проблемами с желудочно-кишечным трактом и имеет низкое давление. Если в организме есть камни в желчном и мочевом пузыре, употребление чая может провоцировать усиление симптомов, так как он стимулирует выделение желчи и мочи.