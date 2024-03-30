Фитнес-тренер поделился советом, который поможет сбросить вес к лету

Дженна Риццо, фитнес-тренерша, успевает не только работать, но и создавать видео в TikTok. Один из ее роликов стал популярным — она раскрывает три совета для подготовки физической формы к летнему сезону.
"Самое худшее, что вы можете сделать, это попытаться перейти от нуля к сотне в одночасье", — поделилась тренер.
Полезные привычки следует внедрять постепенно, чтобы избежать перегорания. Подход Дженны заключается в увлекательной геймификации спортивной активности, не сводя всё к посещению спортзала.
"Вы должны заставить свое тело двигаться — это может быть определенное количество шагов в день или 30 минут упражнений ежедневно, с последующим вознаграждением", — объяснила Дженна Риццо.
Задумайтесь заранее, чем порадовать себя после успешного завершения плана на неделю — инфлюэнсер советует позволить себе сладкое угощение, прогулку на природе или какую-то роскошь, о которой вы мечтали.
Помимо этого, блогер подчеркнула важность здорового сна и поделилась своим подходом к еде — методом "мерной ложки". Вместо резких изменений в рационе, предлагается при добавлении к каждому приему пищи небольшой ложки ягод или овощей для постепенно.
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