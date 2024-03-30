Открыты секретные методы тренировки «мертвый клоп» для уменьшения жировых отложений

Открыт секрет эффективного упражнения «мертвый клоп» для похудения

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Секрет эффективного упражнения "мертвый клоп" для сжигания жира был раскрыт экспертом по фитнесу Леоном Болмеером.

Фото: flickr.com by Tyler Read is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чтобы выполнить упражнение, вы должны лечь на спину, согнуть ноги в коленях, вытянуть руку и поднять противоположную ногу к потолку. Медленно опустите руку и ногу на пол, не выгибая поясницу, и вернитесь в исходное положение. Повторите то же самое с другой парой руки и ноги.

Эксперт советует выполнять упражнение дважды или трижды в неделю, делая по три подхода на 10-15 повторений.

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