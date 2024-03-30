Открыты секретные методы тренировки «мертвый клоп» для уменьшения жировых отложений

Секрет эффективного упражнения "мертвый клоп" для сжигания жира был раскрыт экспертом по фитнесу Леоном Болмеером.
Чтобы выполнить упражнение, вы должны лечь на спину, согнуть ноги в коленях, вытянуть руку и поднять противоположную ногу к потолку. Медленно опустите руку и ногу на пол, не выгибая поясницу, и вернитесь в исходное положение. Повторите то же самое с другой парой руки и ноги.
Эксперт советует выполнять упражнение дважды или трижды в неделю, делая по три подхода на 10-15 повторений.
Фитнес-тренер Алина Черепанова поделилась секретами того, как избавиться от жира внизу живота. Она рекомендует увеличить активность, изменить рацион: уменьшить калорийность питания, повысив содержание белка.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.