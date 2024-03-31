Вместе — мы сила: чем мы можем помочь пострадавшим людям в страшном происшествии в "Крокусе"

Трагическое происшествие в Москве в ТЦ "Крокус Сити": пункты сдачи крови

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теракт в Крокус Сити — ужасное происшествие, которое потрясло многих. Атака на мирных граждан всегда вызывает шок и негодование. Важно поддерживать единство и солидарность в такие моменты, не давая страху и ненависти взять верх.

Фото: youtube.com by RusNews

Наши соболезнования всем, кто пострадал от этого трагического события. Давайте вместе строить мир и поддерживать друг друга в трудные времена.

Ниже приведён список пунктов сдачи крови для помощи пострадавшим в Москве.

Пункты сдачи крови в Москве

Донорский центр на Беговой — ул. Поликарпова, д. 14, стр. 1

Донорский центр Царицыно — ул. Бакинская, д. 31

Донорский центр на Шаболовской — ул. Шаболовка, д. 57

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