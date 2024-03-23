Этот сыр поможет в похудении: обязательно добавляйте его в рацион

Диетолог Лиза Янг рассказала, что сыр может очень помочь в процессу похудения. Однако чтобы извлечь максимальную пользу от этого продукта, нужно употреблять его определённые виды.
По словам диетолога, от сыра не стоит отказываться тем, кто худеет.
"В сыре много белка, который долго переваривается, — поэтому и чувство сытости длится дольше. Благодаря сыру можно избежать нежелательных перекусов, не переедать во время приема пищи", — сказала в интервью диетолог Лиза Янг.
Специалист советует для стройности фигуры употреблять сыр с низкой жирностью. Под этот параметр полностью подходит сыр моцарелла. В этом виде продукта содержится много белка.
Диетолог отметила, что сыр нужно есть в умеренном количестве, даже если он с низкой жирностью. Не сочетайте сыр с другими калорийными продуктами. Также не будет хорошим сочетание сыра с яйцами, индейкой и фасолью.
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