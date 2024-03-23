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Этот сыр поможет в похудении: обязательно добавляйте его в рацион

Диетолог Янг посоветовала худеющим есть моцареллу

0:58
Здоровье

Диетолог Лиза Янг рассказала, что сыр может очень помочь в процессу похудения. Однако чтобы извлечь максимальную пользу от этого продукта, нужно употреблять его определённые виды.

Диетолог Янг посоветовала худеющим есть моцареллу
Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.

По словам диетолога, от сыра не стоит отказываться тем, кто худеет.

"В сыре много белка, который долго переваривается, — поэтому и чувство сытости длится дольше. Благодаря сыру можно избежать нежелательных перекусов, не переедать во время приема пищи", — сказала в интервью диетолог Лиза Янг.

Специалист советует для стройности фигуры употреблять сыр с низкой жирностью. Под этот параметр полностью подходит сыр моцарелла. В этом виде продукта содержится много белка.

Диетолог отметила, что сыр нужно есть в умеренном количестве, даже если он с низкой жирностью. Не сочетайте сыр с другими калорийными продуктами. Также не будет хорошим сочетание сыра с яйцами, индейкой и фасолью.

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