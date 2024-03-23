Только польза: 5 продуктов, которые разрешается есть поздним вечером

Есть продукты, которые нежелательно есть на ночь, так как они приводят к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Но также есть полезные варианты, которые можно есть поздним вечером без вреда для здоровья и фигуры.
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Грибы. Многие слышали о том, что грибы являются тяжёлой пищей. Но такое утверждение верно только в том случае, если грибы жарятся, к ним добавляются соусы и другие продукты. Сами по себе грибы содержат малое количество калорий, но много микроэлементов.
Овощная икра. Любая икра, приготовленная из овощей и грибов, отлично подходит для перекуса в вечернее время.
Репа. Если употреблять этот овощ, то значительно улучшится состояние печени, желчевыводящих путей. Также в репе есть лизоцим. Это вещество обладает антимикробным свойством, что способствует очищению кишечника.
Кукуруза. Если поздним вечером съедать одну вареную кукурузу, то вы избавитесь от высокого уровня холестерина, также из организма выведутся излишки жира, которые были потреблены за день.
Киви. Этот фрукт отлично справляется с отёчностью, выводит лишний натрий, улучшает обмен веществ, ускоряет сжигание жиров.
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Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.
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