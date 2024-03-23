Только польза: 5 продуктов, которые разрешается есть поздним вечером

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Поздним вечером можно есть киви и грибы без вреда для здоровья

1:16
Здоровье

Есть продукты, которые нежелательно есть на ночь, так как они приводят к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Но также есть полезные варианты, которые можно есть поздним вечером без вреда для здоровья и фигуры.

Поздним вечером можно есть киви и грибы без вреда для здоровья
Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)” is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
  1. Грибы. Многие слышали о том, что грибы являются тяжёлой пищей. Но такое утверждение верно только в том случае, если грибы жарятся, к ним добавляются соусы и другие продукты. Сами по себе грибы содержат малое количество калорий, но много микроэлементов.
  2. Овощная икра. Любая икра, приготовленная из овощей и грибов, отлично подходит для перекуса в вечернее время.
  3. Репа. Если употреблять этот овощ, то значительно улучшится состояние печени, желчевыводящих путей. Также в репе есть лизоцим. Это вещество обладает антимикробным свойством, что способствует очищению кишечника.
  4. Кукуруза. Если поздним вечером съедать одну вареную кукурузу, то вы избавитесь от высокого уровня холестерина, также из организма выведутся излишки жира, которые были потреблены за день.
  5. Киви. Этот фрукт отлично справляется с отёчностью, выводит лишний натрий, улучшает обмен веществ, ускоряет сжигание жиров.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
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