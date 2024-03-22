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Не обязательно голодать перед проведением большинства анализов, считает аллерголог-иммунолог

Врач Айшат Идармачева объясняет, почему не нужно голодать перед анализами

1:42
Здоровье

По мнению некоторых людей, чтобы получить более достоверные результаты анализов, необходимо воздерживаться от еды в течение 6-12 часов перед сдачей биоматериала. Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва поделилась своим мнением на этот счет.

Врач Айшат Идармачева объясняет, почему не нужно голодать перед анализами
Фото: Wikipedia by kropekk_pl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно специалисту, необходимости голодания перед сдачей большинства анализов нет. Это относится к анализам на уровень гормонов щитовидной железы, вирусы, антитела, витамин D, альбумин, билирубин, а также к общему анализу крови, СОЭ, проверке функции печени и почек, а также другим исследованиям биологического материала.

Одновременно с тем, перед некоторыми анализами всё же придётся воздержаться от еды в течение от восьми до 12 часов. Это касается тестирования на глюкозу, различные липопротеины, витамин B, а также железо. Этот список включает в себя исследования, результаты которых находятся в зависимости от усвоения питательных веществ.

Внимание медика было обращено на то, что у маленьких детей небольшой объем желудка, что делает сложным длительное голодание. По этой причине не следует заставлять ребёнка голодать более восьми часов.

"Объём желудка новорождённого составляет всего 10-20 мл, а взрослого — 1,5-4 литра. Поэтому не стоит заставлять ребёнка голодать дольше восьми часов перед сдачей анализов. Для детей младше 12 лет это время можно сократить до шести часов, а для детей первого года жизни — до трёх часов", — пояснила Идармачева в беседе с RuNews24.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Врач - аллерголог-иммунолог
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