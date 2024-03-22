Эксперты обсудили пользу дневного отдыха и рекомендуемое время его продолжительности

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Специалисты поделились информацией о пользе дневного сна и его продолжительности

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Здоровье

Некоторые индивиды отдыхают днём. Психологи из медицинского центра в Кливленде, США, рассказали о влиянии дневного сна на организм.

Специалисты поделились информацией о пользе дневного сна и его продолжительности
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам специалиста Алисии Рот, длительность сна не должна превышать 30 минут из-за риска возникновения сонливости после пробуждения. Для поддержания здорового сна важно ложиться спать в дневное время, а не в вечернее время, для того, чтобы избежать нарушений циркадного ритма и бессонницы.

Доктор Нэнси Фолдвари-Шефер из клиники Кливленда отмечает, что дневной сон может быть полезен для усвоения новой информации или решения задач. Кроме того, дремота помогает восстановить эмоциональное равновесие, что приводит к уменьшению импульсивности.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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