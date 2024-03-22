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Диетолог раскритиковала распространенные методы поддержания бодрствования во время вождения при помощи кофе и энергетических напитков

Диетолог Саволюк высказалась о бесполезности кофе и энергетиков для водителей

1:10
Здоровье

Существуют популярные способы пробудиться за рулем, которые оказываются неэффективными, включая употребление энергетических напитков. Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк рассказала, почему такие напитки не являются эффективными для водителей.

Диетолог Саволюк высказалась о бесполезности кофе и энергетиков для водителей
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт утверждает, что эти продукты лишь скрывают усталость, содержащие большое количество сахара и кофеина, которые обеспечивают лишь кратковременный эмоциональный подъем.

"Из-за регулярного потребления энергетиков организм привыкает, что его искусственно взбадривают, и затем перестаёт вырабатывать достаточное количество нейромедиаторов и гормонов, чтобы самостоятельно поддерживать бодрое состояние", — отмечает Антонина Саволюк.

По мнению врача, употребление кофе сначала стимулирует нервную систему, но уже через 15-20 минут приводит к сильному желанию спать, что может мешать водителю быстро реагировать на дорожные ситуации. Также усталые водители часто прибегают к сладкому, но его бодрящий эффект длится всего пять минут. По словам Саволюк, такие продукты быстро увеличивают кислотность внутренней среды организма, что ухудшает работу мозга.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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