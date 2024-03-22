Любителей бани и сауны предупредили о риске появления этой неприятной болезни

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Колопроктолог Овчинников: посещение саун и бань может спровоцировать развитие геморроя

1:58
Здоровье

Геморрой может возникнуть из-за неожиданных обстоятельств, включая походы в сауну и баню, как утверждает врач-колопроктолог Константин Овчинников. По его мнению, геморрой является серьезным заболеванием, которое может быть вызвано различными причинами.

Колопроктолог Овчинников: посещение саун и бань может спровоцировать развитие геморроя
Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Многие наверняка слышали про взаимосвязь между геморроем и беременностью, а также малоподвижным образом жизни или, наоборот, тяжёлой физической нагрузкой. Это действительно правда. У беременных женщин по мере роста плода возрастает нагрузка на внутренние органы, в том числе и на органы малого таза, что часто связано с расширением сосудов прямой кишки и образованием геморроидальных узлов", — поделился Овчинников.

Многие офисные работники, которые проводят долгие часы за столом, часто сталкиваются с этим недугом. Также это может затронуть водителей и любителей сидеть перед телевизором. Из-за недостатка движения возникают процессы застоя в малом тазу, ухудшается кровообращение, что может привести к развитию геморроя и простатита у мужчин.

Для предотвращения этого рекомендуется более часто бегать, ходить, заниматься плаванием и гимнастикой. Однако необходимо быть осторожным с гирями и гантелями, особенно при наличии геморроя или явных симптомов заболевания. В данной ситуации усиленная физическая нагрузка способна вызвать застой крови в области малого таза, что может привести к появлению болезненных уплотнений в области заднего прохода.

Помимо саун и бань, эксперт выделил избыточный вес и злоупотребление алкоголем как малоочевидные факторы, способствующие развитию болезни. Люди с лишним весом часто испытывают нарушения кровообращения, особенно в ногах и области малого таза. Алкоголь расширяет сосуды и усиливает кровообращение, что может увеличить давление в венах таза. У мужчин длительное воспаление простаты может быть причиной отека геморроидальных узлов.

Почему возникает геморрой? Как от него избавиться?
Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Загрядский Евгений
Врач-колопроктолог
Специалист Чуйко Григорий
Осуществляет лечение проктологических заболеваний и патологий, проводит эндоскопические обследования и манипуляции, склерозирование вен и звездочек, флебэктомии, эндоскопические диссекции перфорантных вен
Специалист Корняк Борис
Владеет всеми видами консервативного и малоинвазивного лечения проктологических заболеваний, в том числе радиоволновой коагуляцией, склеротерапией и дезартеризацией геморроидальных узлов аппаратом HAL-Doppler.
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