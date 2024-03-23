Врач Бобровский: чесночная диета может привести к сильным проблемам с ЖКТ и возникновению аллергии

Диетолог обозначил основные опасности известной диеты с чесноком

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор диетологии Андрей Бобровский предупредил о недостатках популярной чесночной диеты. Он также отметил, что чеснок обладает антибактериальным, противогрибковым и противовирусным свойствами. Использование данного продукта улучшает функционирование сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина, но не способствует похудению.

Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

"Употреблять чеснок и получать усиленный метаболизм — это из разряда фантастики, это не подтверждено доказательной медициной. Косвенное влияние возможно в виде снижения суточной калорийности рациона", — сообщил Андрей Бобровский.

По чесночной диете стоит употреблять продукт натощак, хотя эксперт предупреждает об опасности. В результате такого режима питания возможно появление раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а также аллергической реакции.