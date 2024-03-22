Диетолог Бобровский: посуда безопасна, если сделана из стекла или керамики

Диетолог Андрей Бобровский предупредил о важности тщательного выбора посуды, учитывая опасность некоторых материалов. Он советует использовать посуду из нержавеющей стали, эмали, чугуна, стекла и керамики.
"От свинцовой посуды лучше отказаться. Стоит быть осторожными и с медной посудой. Если у неё нет защитного покрытия, то её лучше не использовать. Самой безопасной считается посуда из нержавеющей стали, эмали, стекла, керамики и чугуна", — сообщил Андрей Бобровский.
Кроме того, использование алюминиевой посуды нежелательно, поскольку при контакте с кислотами и щелочами алюминий растворяется и попадает в организм, что приводит к неврологическим расстройствам. Не следует использовать кастрюли и сковородки с тефлоновым покрытием из-за их выделения токсичных паров. Пластиковая посуда содержит фолаты, которые могут негативно влиять на эндокринную систему и гормональный баланс.
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