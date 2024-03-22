Диетолог Бобровский: посуда безопасна, если сделана из стекла или керамики

Важно помнить: алюминиевая посуда может привести к неврологическим проблемам

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Андрей Бобровский предупредил о важности тщательного выбора посуды, учитывая опасность некоторых материалов. Он советует использовать посуду из нержавеющей стали, эмали, чугуна, стекла и керамики.

Фото: Own work by Olga Ernst is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"От свинцовой посуды лучше отказаться. Стоит быть осторожными и с медной посудой. Если у неё нет защитного покрытия, то её лучше не использовать. Самой безопасной считается посуда из нержавеющей стали, эмали, стекла, керамики и чугуна", — сообщил Андрей Бобровский.

Кроме того, использование алюминиевой посуды нежелательно, поскольку при контакте с кислотами и щелочами алюминий растворяется и попадает в организм, что приводит к неврологическим расстройствам. Не следует использовать кастрюли и сковородки с тефлоновым покрытием из-за их выделения токсичных паров. Пластиковая посуда содержит фолаты, которые могут негативно влиять на эндокринную систему и гормональный баланс.