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Реабилитолог Агапова: если наклонять голову вниз при мытье, можно потерять равновесие.

Россияне получили предупреждение о рисках, связанных с применением популярного способа мытья волос

1:02
Здоровье

Физический реабилитолог София Агапова отмечает опасность мытья головы над ванной.

Россияне получили предупреждение о рисках, связанных с применением популярного способа мытья волос
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По её мнению, у здорового человека в течение нескольких минут ничего не изменится. Длительное сохранение данной позы может вызвать перенапряжение мышц шеи, спины, а также плеч. При этом, при определенных заболеваниях этого положения следует избегать. Повышение внутриглазного давления может быть опасным для людей, страдающих глаукомой. При заболеваниях уха, горла и носа возможно усиление отека, у пациентов с гипертонией — повышение давления, а у людей с анемией может наблюдаться головокружение.

"Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли", — дополнила София Агапова.

Специалист считает, что оптимальные позы для мытья головы с точки зрения безопасности — сидя или стоя.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Волкова Анвара
Занимается реабилитационным лечением пациентов, назначением курса противоонкологической терапии, выявлением наличия хронических заболеваний, определением необходимости дополнительных обследований для определения патологии сна и определения связи с наличием заболеваний, определением диагноза и разработкой программы лечения, разработкой схемы реабилитационных мероприятий (а также после перенесенного COVID-19).
Специалист Переверзев Илья
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специалист Семенов Алексей
Специализируется на диагностике и лечении болей в области суставов, позвоночника, спины, стоп, головных болей, заболеваний внутренних органов, остеохондроза позвоночника, плечелопаточных периартритов, радикулита, реабилитации и восстановлении пациентов, перенесших сложные заболевания, травмы, страдающих нарушением функционирования определенных систем организма или с наличием врожденных патологий развития.
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