Реабилитолог Агапова: если наклонять голову вниз при мытье, можно потерять равновесие.

Россияне получили предупреждение о рисках, связанных с применением популярного способа мытья волос

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Физический реабилитолог София Агапова отмечает опасность мытья головы над ванной.

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По её мнению, у здорового человека в течение нескольких минут ничего не изменится. Длительное сохранение данной позы может вызвать перенапряжение мышц шеи, спины, а также плеч. При этом, при определенных заболеваниях этого положения следует избегать. Повышение внутриглазного давления может быть опасным для людей, страдающих глаукомой. При заболеваниях уха, горла и носа возможно усиление отека, у пациентов с гипертонией — повышение давления, а у людей с анемией может наблюдаться головокружение.

"Людям с анемией нужно аккуратно подниматься из наклона, потому что у них может закружиться голова и они потеряют ориентацию в пространстве. Если есть защемление нервных тканей в позвоночном столбе, то у человека могут усилиться боли", — дополнила София Агапова.

Специалист считает, что оптимальные позы для мытья головы с точки зрения безопасности — сидя или стоя.