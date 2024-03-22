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Диетолог Жаровская: авокадо лучше съесть сразу или добавить витамин C

Диетолог рассказала, почему следует употреблять авокадо сразу

1:29
Здоровье

Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, но после его разрезания следует употребить как можно быстрее, так как долгое взаимодействие с кислородом нежелательно, предупредила диетолог-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Диетолог рассказала, почему следует употреблять авокадо сразу
Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

"Если авокадо полежит, оно будет постепенно темнеть, потому что данный продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами. Они окисляются, если есть доступ кислорода, то есть когда мы снимаем защитную оболочку, когда есть определённая температура или свет. Если мы говорим об авокадо, которое уже окислилось, его употреблять не рекомендуется, поскольку окисленные жиры принесут больше вреда, чем пользы", — поделилась Татьяна Жаровская.

Правильное хранение продукта может замедлить или остановить процесс окисления. После нарезки лучше положить его в темное место или в вакуумную упаковку, сбрызнув соком лимона или яблочным уксусом, содержащим витамин C и органические кислоты. Это способствует замедлению окисления жиров.

В дополнение к этому, она порекомендовала, с чем стоит комбинировать авокадо: например, с богатыми клетчаткой продуктами и зеленью, которые помогают замедлить усвоение жиров и поддерживают работу кишечника. Можно обогатить такие салаты белковыми продуктами, такими как рыба, птица и морепродукты. Для поддержания хорошего самочувствия, Татьяна Жаровская рекомендует употреблять белки два-три раза в день.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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