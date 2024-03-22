Врач Эдигер рассказал в каком случае человеку необходимо срочно вызвать скорую помощь

Врач Эдигер: дыхательная недостаточность — это повод немедленно вызвать скорую помощь

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывают случаи, когда человеку необходима экстренная медицинская помощь. Об одном из таких случаев рассказал специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Существует ряд симптомов, которые угрожают жизни. Самый элементарный и очевидный — это дыхательная недостаточность, когда наблюдаются два момента. Первый — это нарушение либо резкое увеличение количества дыхательных движений. Должно насторожить и состояние, при котором их становится меньше. Оно может быть вызвано массой причин, начиная от проблем с центральной нервной системой и заканчивая сердечно-сосудистыми осложнениями”, — поделился эксперт.

Впрочем у человека, у которого наблюдается дыхательная недостаточность может быть и обычное отравление. Эдигер убеждён, что, если вы видите подобные симптомы, то должны немедленно вызвать скорую.