Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На северо-востоке Москвы в результате ДТП погибли два человека человека
Перед футбольным матчем Россия — Сербия провели акцию в память о Василии Уткине
SHOT: выгуливавшая собак жительница Белгорода погибла после обстрела со стороны Украины
Российский Skoda Karoq сравнили с европейским — и вот результаты
Эксперты-зоопсихологи рассказали, можно ли экономить на корме для собак
Запеканка из курицы с вафлями: простой рецепт для завтрака
Рассказываем о сортах лилий
Кремы, которые спасут ноги после долгих прогулок или танцев на каблуках
Дизайнер посоветовала новый тренд — полный отказ от плинтусов
Онкологов из ростовских поликлиник перевели в ЦОПы, чтобы пациенты могли получить всю необходимую помощь в одном месте

Для удобства пациентов онкологов из ростовских поликлиник перевели в профильные медицинские учреждения

1:32
Здоровье

Медицинская помощь должна оказываться таким образом, чтобы пациент не терял время попусту. Тем более, если это онкология. Об этом пишет rostovgazeta. ru.

Для удобства пациентов онкологов из ростовских поликлиник перевели в профильные медицинские учреждения
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Врачи пояснили, что раньше онколог в поликлинике проводил диагностики для дальнейшего направления в профильное лечебное учреждение. После лечения человек вновь возвращался в поликлинику и врач его наблюдал дальше. Пациенту довольно часто для проведения процедур приходилось ездить в другие медицинские учреждения, а потом возвращаться в поликлинику.

"Это было похоже на челночное движение от онколога поликлиники к онкологу медучреждения более высокого медицинского уровня", — сказал врач, пожелавший, чтобы его имя не было опубликовано.

Сейчас ситуация в корне поменялась. Из поликлиник убрали первичные кабинеты онкологов. И этих врачей перевели в так называемые ЦОПы — Центры амбулаторной онкологической помощи.

"Сделано это для того, чтобы ростовчане тратили как можно меньше времени на все перемещения между медицинскими учреждениями. Теперь концентрация всей медицинской онкологической помощи сосредоточена по принципу одного окна", — поделился мнением доктор.

Оказание медицинской помощи онкопациентам в этих центрах будет осуществляться в рамках обязательного медицинского страхования, а значит будет бесплатно для ростовчан, добавили медики. Там же будут проводить дорогостоящие обследования и методы лечения, включая высокотехнологичные.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Популярное
Налоговая ликвидирует бизнес шоумена Александра Реввы в России

Александр Ревва лишится бизнеса из-за нарушений, выявленных налоговой службой.

Налоговая закроет бизнес Александра Реввы в России
На стройках России будут массово внедрять алюминиевую проводку
Алюминиевая проводка возвращается в сферу строительства. Эксперты: теперь она лучше медной и выгоднее
Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал
Крот уйдёт на участок к соседу: просто закопайте это в саду - вредителю не понравится
Олимпиада как мерило политически зрелого россиянина Дмитрий Плотников На Западе восхитились политикой России по привязке рубля к золоту Любовь Степушова Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская
Рассада становится бледной и не обретает здорового и привлекательного вида: что делать
Певец Shaman рассказал, кто на самом деле придумал ему сценический псевдоним
Родившая от режиссёра Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках
Родившая от режиссёра Учителя студентка появилась на публике с малышкой на руках
Последние материалы
Кремы, которые спасут ноги после долгих прогулок или танцев на каблуках
Дизайнер посоветовала новый тренд — полный отказ от плинтусов
Эксперты "Новых Известий" сравнили стоимость туров в России, Турции и Египте в мае
В Австралии найден жук, лохматый, как панк
Упражнения с эспандером для укрепления мышц пресса
Список культовых фильмов, которые ненавидит Тарантино
Галущенко: удары РФ по объектам энергетики Украины в пятницу стали самыми масштабными за последнее время
Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для отдыха на майские праздники
Для удобства пациентов онкологов из ростовских поликлиник перевели в профильные медицинские учреждения
ТОП-5 кроссоверов, которые не стоит покупать на вторичном рынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников