Онкологов из ростовских поликлиник перевели в ЦОПы, чтобы пациенты могли получить всю необходимую помощь в одном месте

Для удобства пациентов онкологов из ростовских поликлиник перевели в профильные медицинские учреждения

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинская помощь должна оказываться таким образом, чтобы пациент не терял время попусту. Тем более, если это онкология. Об этом пишет rostovgazeta. ru.

Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Врачи пояснили, что раньше онколог в поликлинике проводил диагностики для дальнейшего направления в профильное лечебное учреждение. После лечения человек вновь возвращался в поликлинику и врач его наблюдал дальше. Пациенту довольно часто для проведения процедур приходилось ездить в другие медицинские учреждения, а потом возвращаться в поликлинику.

"Это было похоже на челночное движение от онколога поликлиники к онкологу медучреждения более высокого медицинского уровня", — сказал врач, пожелавший, чтобы его имя не было опубликовано.

Сейчас ситуация в корне поменялась. Из поликлиник убрали первичные кабинеты онкологов. И этих врачей перевели в так называемые ЦОПы — Центры амбулаторной онкологической помощи.

"Сделано это для того, чтобы ростовчане тратили как можно меньше времени на все перемещения между медицинскими учреждениями. Теперь концентрация всей медицинской онкологической помощи сосредоточена по принципу одного окна", — поделился мнением доктор.

Оказание медицинской помощи онкопациентам в этих центрах будет осуществляться в рамках обязательного медицинского страхования, а значит будет бесплатно для ростовчан, добавили медики. Там же будут проводить дорогостоящие обследования и методы лечения, включая высокотехнологичные.