Психосоматика аллергии: гормон стресса может вызвать заболевание у каждого второго человека

Стресс и аллергия шагают вместе: миф или реальность?

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное напряжение, тревога или депрессия могут усилить симптомы аллергии или даже способствовать её возникновению. Это происходит из-за того, что стресс вызывает изменения в работе иммунной системы, делая организм более уязвимым к различным аллергенам.

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Важно помнить, что психосоматика аллергии не означает, что аллергия является исключительно психосоматическим заболеванием. Комплексный подход к лечению аллергии включает в себя учёт как физических, так и психологических аспектов заболевания.

Важно снижать уровень стресса, налаживать психоэмоциональное состояние, параллельно с основным лечением аллергии.

При ощущении тревоги организм активно вырабатывает кортизол — гормон стресса, который подавляет иммунную систему, делая организм более уязвимым перед различными заболеваниями. Особенно чувствительны к этому дерматиты различного происхождения: скрытая форма данного заболевания наблюдается у каждого второго человека.

Стоит отметить, что не стоит заниматься самолечением, при признаках аллергии стоит обратиться к врачу-аллергологу. Врач поможет выявить настоящие причины возникновения аллергии, а также аллергены, которые вызывают неприятные симптомы.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ, ч.2 – неизвестные факты, психосоматика, ответы на вопросы