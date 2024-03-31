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Психосоматика аллергии: гормон стресса может вызвать заболевание у каждого второго человека

Стресс и аллергия шагают вместе: миф или реальность?

1:15
Здоровье

Чрезмерное напряжение, тревога или депрессия могут усилить симптомы аллергии или даже способствовать её возникновению. Это происходит из-за того, что стресс вызывает изменения в работе иммунной системы, делая организм более уязвимым к различным аллергенам.

Стресс и аллергия шагают вместе: миф или реальность?
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Важно помнить, что психосоматика аллергии не означает, что аллергия является исключительно психосоматическим заболеванием. Комплексный подход к лечению аллергии включает в себя учёт как физических, так и психологических аспектов заболевания.

Важно снижать уровень стресса, налаживать психоэмоциональное состояние, параллельно с основным лечением аллергии.

При ощущении тревоги организм активно вырабатывает кортизол — гормон стресса, который подавляет иммунную систему, делая организм более уязвимым перед различными заболеваниями. Особенно чувствительны к этому дерматиты различного происхождения: скрытая форма данного заболевания наблюдается у каждого второго человека.

Стоит отметить, что не стоит заниматься самолечением, при признаках аллергии стоит обратиться к врачу-аллергологу. Врач поможет выявить настоящие причины возникновения аллергии, а также аллергены, которые вызывают неприятные симптомы.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ, ч.2 – неизвестные факты, психосоматика, ответы на вопросы
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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